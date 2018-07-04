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ЕС нарастил экспорт свинины, снизив ее стоимость

ЕС нарастил экспорт свинины, снизив ее стоимость

Киев  •  УНН

 • 10614 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В апреле текущего года страны ЕС экспортировали 167,8 тыс. тонн свинины, что на 7% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает отраслевое издание Euro Meat News, передает УНН.

В частности за год объемы экспорта европейской свинины в Китай увеличились на 8%, в Японию - на 19%, в Южную Корею - на 25%, в США - на 35%.

Вместе с этим, ЕС сократила поставки свинины на Филиппины - на 25% в годовом исчислении.

Также отмечается, что за год стоимость экспортной цены свинины в ЕС снизилась в среднем на 3%.

Тем временем Украина продолжает наращивать импорт свинины. По итогам прошлого года прирост импорта составил порядка 60%.

Эксперты поясняют такую тенденцию сокращением поголовья свиней в нашей стране на фоне эпидемии африканской чумы.

Неспособность контролирующих органов эффективно реагировать на АЧС привела к значительному подорожанию сала и свинины на отечественных рынках, информируют специалисты.

Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также — бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.

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