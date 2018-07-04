ЕС нарастил экспорт свинины, снизив ее стоимость
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В апреле текущего года страны ЕС экспортировали 167,8 тыс. тонн свинины, что на 7% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает отраслевое издание Euro Meat News, передает УНН.
В частности за год объемы экспорта европейской свинины в Китай увеличились на 8%, в Японию - на 19%, в Южную Корею - на 25%, в США - на 35%.
Вместе с этим, ЕС сократила поставки свинины на Филиппины - на 25% в годовом исчислении.
Также отмечается, что за год стоимость экспортной цены свинины в ЕС снизилась в среднем на 3%.
Тем временем Украина продолжает наращивать импорт свинины. По итогам прошлого года прирост импорта составил порядка 60%.
Эксперты поясняют такую тенденцию сокращением поголовья свиней в нашей стране на фоне эпидемии африканской чумы.
Неспособность контролирующих органов эффективно реагировать на АЧС привела к значительному подорожанию сала и свинины на отечественных рынках, информируют специалисты.
Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также — бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.