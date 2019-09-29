Єрмак: скандал, що відбувається у США — це іх внутрішня кухня

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Після того, як у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа — основа і темп консультацій з лідерами Німеччини та Франції не зазнали змін. Про це розповів помічник Президента України Зеленського — Андрій Єрмак в інтерв’ю телеканалу “1+1”, передає УНН.