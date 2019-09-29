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Єрмак: скандал, що відбувається у США — це іх внутрішня кухня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Після того, як у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа — основа і темп консультацій з лідерами Німеччини та Франції не зазнали змін. Про це розповів помічник Президента України Зеленського — Андрій Єрмак в інтерв’ю телеканалу “1+1”, передає УНН

Єрмак: скандал, що відбувається у США — це іх внутрішня кухня

“Ситуація непроста. Вона дісталася сьогоднішній владі у спадщину. Це внутрішні справи США”, — сказав Єрмак.

Помічник Зеленського акцентував увагу на тому, що Україна бачить у США друга і стратегічного партнера.

“А те, що відбувається там, — це їх внутрішня політична кухня, ми не будемо жодним чином брати в цьому участь”,
— наголосив помічник українського лідера, додавши, що не бачить помилок Зеленського під час візиту до Нью-Йорку.

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У відповідь на запитання про те, чи спілкувався Зеленський або хтось із Офісу Президента України стосовно реакції лідерів країн ЄС на стенограму розмови президентів США і України, Єрмак сказав: “Ніхто не дзвонив, а той темп і основа консультацій, які є з нашими партнерами з Франції та Німеччини, не зазнали жодних змін”.

При цьому помічник Зеленського сподівається, що найближчим часом в лідерів країн буде можливість поспілкуватися на саміті лідерів у нормандському форматі.

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Зокрема, коментуючи слова спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі про початок процесу імпічменту Трампа, а також про можливий російський слід в публікації розшифровок розмови, Єрмак сказав: “Вважаю, що це вже конспірологічні змови, тому мені складно коментувати”.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вважає Москву причетною до скандалу навколо липневого телефонної розмови лідерів США і України. Як висловилася Пелосі, “Росія доклала до цього руку”. Після цього у МЗС РФ прокоментували причетність Росії до історії з розмовою Трампа і Зеленського.

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