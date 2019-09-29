Ермак: скандал, который происходит в США - это их внутренняя кухня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. После того, как в США обнародовали стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа — основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений. Об этом рассказал помощник Президента Украины Зеленского — Андрей Ермак в интервью телеканалу “1+1”, передает УНН.
“Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти по наследству. Это внутренние дела США”, — сказал Ермак.
Помощник Зеленского акцентировал внимание на том, что Украина видит в США друга и стратегического партнера.
“А то, что происходит там, — это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никоим образом принимать в этом участие”,
— отметил помощник украинского лидера, добавив, что не видит ошибок Зеленского во время визита в Нью-Йорк.
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В ответ на вопрос о том, общался ли Зеленский или кто-то из Офиса Президента Украины относительно реакции лидеров стран ЕС на стенограмму разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: “Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которые были у нас с партнерами из Франции и Германии, не претерпели никаких изменений”.
При этом помощник Зеленского надеется, что в ближайшее время у лидеров стран будет возможность пообщаться на саммите лидеров в нормандском формате.
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В частности, комментируя слова спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о начале процесса импичмента Трампа, а также о возможном российском следе в публикации расшифровок разговора, Ермак сказал: “Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать”.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, “Россия приложила к этому руку”. После этого в МИД РФ прокомментировали причастность России к истории с разговором Трампа и Зеленского.