Ермак: скандал, который происходит в США - это их внутренняя кухня

“Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти по наследству. Это внутренние дела США”, — сказал Ермак.

Помощник Зеленского акцентировал внимание на том, что Украина видит в США друга и стратегического партнера.

“А то, что происходит там, — это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никоим образом принимать в этом участие”,

— отметил помощник украинского лидера, добавив, что не видит ошибок Зеленского во время визита в Нью-Йорк.

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В ответ на вопрос о том, общался ли Зеленский или кто-то из Офиса Президента Украины относительно реакции лидеров стран ЕС на стенограмму разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: “Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которые были у нас с партнерами из Франции и Германии, не претерпели никаких изменений”.

При этом помощник Зеленского надеется, что в ближайшее время у лидеров стран будет возможность пообщаться на саммите лидеров в нормандском формате.

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В частности, комментируя слова спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о начале процесса импичмента Трампа, а также о возможном российском следе в публикации расшифровок разговора, Ермак сказал: “Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать”.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, “Россия приложила к этому руку”. После этого в МИД РФ прокомментировали причастность России к истории с разговором Трампа и Зеленского.