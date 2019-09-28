В МЗС РФ прокоментували причетність Росії до історії з розмовою Трампа і Зеленського

Раніше спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вважає Москву причетною до скандалу навколо липневого телефонної розмови лідерів США і України. Як висловилася Пелосі, “Росія доклала до цього руку”.

“З огляду на, що саме Ненсі Пелосі роздула „скандал навколо телефонної розмови президентів США і України“, то, за логікою спікера, руку Росія доклала саме до неї”, — написала Захарова в п’ятницю в Facebook.

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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.