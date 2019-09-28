В МЗС РФ прокоментували причетність Росії до історії з розмовою Трампа і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Захарова прокоментувала заяви про роль Росії в ситуації навколо телефонної бесіди президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Раніше спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вважає Москву причетною до скандалу навколо липневого телефонної розмови лідерів США і України. Як висловилася Пелосі, “Росія доклала до цього руку”.
“З огляду на, що саме Ненсі Пелосі роздула „скандал навколо телефонної розмови президентів США і України“, то, за логікою спікера, руку Росія доклала саме до неї”, — написала Захарова в п’ятницю в Facebook.
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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.