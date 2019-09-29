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Американські ЗМІ: Ukrainegate грає на руку Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Скандал, що спалахнув в США, який пов'язують з нібито спробами Дональда Трампа тиснути на українську владу, кидає тінь на відносини США і України у вирішальний момент історії східноєвропейської країни. Про це пише американський журнал Newsweek, передає УНН.

Американські ЗМІ: Ukrainegate грає на руку Росії

Так, пише автор статті, проблеми, що стоять перед Україною — російська загроза, що насувається — залишаються масштабними. Західна підтримка, особливо американська, життєво важлива для того, щоб допомогти Києву спробувати об'єднати країну і покласти край бойовим діям.

Але скандал з Ukrainegate — спробами Трампа чинити тиск на Президента Володимира Зеленського, щоб він розслідував діяльність сина Джо Байдена і таким чином втрутився у вибори в США 2020 року — загрожує цьому, вважають в Newsweek. Зеленському доведеться діяти обережно і уникати політизації своєї країни партійними інтересами США.

Перший рік будь-якої нової адміністрації має вирішальне значення. Але в зв’язку з тим, що питання про Україну швидко зводиться до останнього скандалу Трампа, Київ може бути стурбований тим, що його власні проблеми будуть забуті його американськими друзями.

Науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Орісіл Луцевич, вважає, що в Україні основна увага приділяється можливого збитку репутації країни, і вона стурбована тим, що Украіна може стати інструментом в політичних махінаціях США.

“Пропозиція Трампа не стало більшим шоком, тому що ця історія була на слуху в Києві з цієї весни. Оголошення про візит Руді Джуліані (і його скасування пізніше), зміщення посла США з поста — все це були шматочки однієї і тієї ж головоломки. Вони свідчили про те, що Білий дім шукає „послуги“, і це буде комерційні відносини”, - сказав Луцевич Newsweek.

Старший науковий співробітник Atlantic Council Марк Симаківський припустив, що тепер існує “неймовірний ризик” того, що країна стане політизованою в США.

“Принаймні, в короткостроковій перспективі, я думаю, в постраждають американо-українські відносини результаті триваючого розслідування”, — додав він.

Симаківський, який також займав посаду начальника штабу Європи/НАТО в канцелярії міністра оборони з політичних питань Пентагону, сказав, що поведінка Трампа підірвала двопартійну підтримку США Україні в її реформах і зусиллях зі стримування Росії.

“Коли прийде час, президент буде готовий ризикнути всім цим. Українці в дійсно важкому становищі”, - сказав він Newsweek.

Перебуваючи поза НАТО, Україна не може розраховувати на пряму військову підтримку США і Заходу, тому дипломатична підтримка життєво важлива, щоб зупинити росіян від подальших зазіхань.

Але поведінка Трампа показує його “величезний скептицизм” щодо України, сказав Симаківський.

Зеленський і його команда повинні мислити ширше, ніж Трамп. Довгострокова підтримка США вимагатиме двопартійної підтримки для України, незалежно від того, хто є президентом.

“Українці знаходяться на вістрі бритви”, — попередив Симаківський.

І для багатьох виборців нинішній скандал стане першим, в якому вони почують щось про Україну за довгий час. Американці всіх політичних переконань можуть почати шукати відповіді на запитання, чому США витрачають стільки грошей і зусиль на підтримку країни, яку вважають корумпованою.

“У Сполучених Штатах вже спостерігається втома від України серед політиків через відчуття, в України вдома не все в порядку. І я думаю, що скандал потенційно може погіршити це”, — пояснив Симаківський.

Завдання Зеленського зараз полягає в тому, щоб спробувати “триматися подалі від цього”, припустила Луцевич, чому можуть поспівчувати європейські партнери України.

“Йому було б непогано подбати про те, щоб в разі будь-якого розслідування воно проводилося нещодавно створеним Вищим антикорупційним судом, а не Генеральним прокурором... Імпічмент безумовно ускладнить відносини, оскільки адміністрація Трампа може вважати Україну занадто токсичною”, — додала Луцевич.

Ситуація також справить враження на президента Росії Володимира Путіна, вважають аналітики. Для Кремля все, що вбиває клин між США, Україною і більш широким західним альянсом, буде вважатися перемогою.

“Путін явно отримує вигоду з усієї цієї історії, оскільки вона відіграє роль в його наративі про те, що США штовхають Україну, а вона насправді не є незалежною державою. Вона також представляє лідера США як людину, яка шукає „бруд“ на своїх політичних опонентів — типово для російської тактики, яка підтримує російську історію про лукавство Заходу і кидає тінь на демократію”, - зазначив Луцевич.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія) заявила, що вважає Москву причетною до скандалу навколо липневого телефонної розмови лідерів США і України. Як висловилася Пелосі, “Росія доклала до цього руку”. Після цього у МЗС РФ прокоментували причетність Росії до історії з розмовою Трампа і Зеленського.

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