Американские СМИ: Ukrainegate играет на руку России

Так, пишет автор статьи, проблемы, стоящие перед Украиной - не в последнюю очередь надвигающаяся российская угроза - остаются масштабными. Западная поддержка, особенно американская, жизненно важна для того, чтобы помочь Киеву попробовать воссоединить страну и положить конец боевым действиям.

Но скандал с Ukrainegate - попытками Трампа оказывать давление на Президента Владимира Зеленского, чтобы он расследовал деятельность сына Джо Байдена и таким образом вмешался в выборы в США 2020 года - угроза для этого, считают в Newsweek. Зеленскому придется действовать осторожно и избегать политизации своей страны с партийными интересами в США.

Первый год любой новой администрации имеет решающее значение. Но в связи с тем, что вопрос об Украине быстро сводится к недавнему скандалу с Трампом, Киев может быть обеспокоен тем, что его собственные проблемы будут забыты его американскими друзьями.

Научный сотрудник аналитического центра Chatham House Орисил Луцевич, считает, что в Украине основное внимание уделяется возможному ущербу репутации страны, и она обеспокоена тем, что Украина может стать инструментом в политических махинациях США.

"Предложение Трампа не стало большим шоком, потому что эта история была на слуху в Киеве с этой весны. Объявления о визите Руди Джулиани (и последующей отмене), смещение посла США с поста - все это были кусочки одной и той же головоломки. Они свидетельствовали о том, что Белый дом ищет "услуги", и это будет коммерческие отношения", - сказал Луцевич Newsweek.

Старший научный сотрудник Atlantic Council Марк Симаковский предположил, что теперь существует "невероятный риск" того, что страна станет политизированной в США.

"По крайней мере, в краткосрочной перспективе, я думаю, что пострадают американо-украинские отношения результате будущего расследования", - добавил он.

Симаковский, который также занимал должность начальника штаба Европы/НАТО в канцелярии министра обороны по политическим вопросам Пентагона, сказал, что поведение Трампа подорвало двухпартийную поддержку США к Украине в ее реформах и усилиях по сдерживанию России.

"Когда придет время, президент будет готов рискнуть всем этим. Украинцы в действительно тяжелом положении", - сказал он Newsweek

Находясь вне НАТО, Украина не может рассчитывать на прямую военную поддержку США и Запада, поэтому дипломатическая поддержка жизненно важна, чтобы остановить россиян от дальнейших посягательств.

Но поведение Трампа показывает его "огромный скепсис" относительно Украины, сказал Симаковский.

Зеленский и его команда должны мыслить шире, чем Трамп. Долгосрочная поддержка США требует двухпартийной поддержки для Украины, независимо от того, кто является президентом.

"Украинцы находятся на острие бритвы", - предупредил Симаковский.

И для многих избирателей нынешний скандал станет первым, что они услышат об Украине за долгое время. Американцы всех политических убеждений могут начать задаваться вопросом, почему США тратят столько денег и усилий на поддержку страны, которую считают коррумпированной.

"В Соединенных Штатах уже наблюдается усталость от Украины среди политиков из-за ощущения, что дома в Украине не все в порядке. И я думаю, что скандал потенциально может ухудшить это", - пояснил Симаковский.

Задача Зеленского сейчас заключается в том, чтобы попытаться "держаться подальше от этого", предположила Луцевич, чему могут посочувствовать европейские партнеры Украины.

"Ему было бы неплохо позаботиться о том, чтобы в случае какого-либо расследования оно проводилось недавно созданной Высшим антикоррупционным судом, а не Генеральным прокурором... Импичмент безусловно осложнит отношения, поскольку администрация Трампа может считать Украину слишком токсичной", - добавила Луцевич.

Ситуация также произведет впечатление на президента России Владимира Путина, считают аналитики. Для Кремля все, что вбивает клин между США, Украиной и более широким западным альянсом, будет считаться победой.

"Путин явно извлекает выгоду из всей этой истории, поскольку она играет роль в его нарративе о том, что США толкают Украину, а она на самом деле не является независимым государством. Она также представляет лидера США как человека, который ищет "грязь" на своих политических оппонентов - что типично для российской тактики, которая поддерживает российскую историю о двуличии Запада и бросает тень на демократию", - отметил Луцевич.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила, что считает Москву причастной к скандалу вокруг июльского телефонного разговора лидеров США и Украины. Как выразилась Пелоси, "Россия приложила к этому руку". После этого в МИД РФ прокомментировали причастность России к истории с разговором Трампа и Зеленского.