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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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У Росії відреагували на заклик опублікувати стенограму Зеленського і Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Олексій Пушков вважає, що Президент України Володимир Зеленський не стане публікувати стенограму розмови з російським лідером Володимиром Путіним. Про це Пушков написав у Twitter, передає УНН.

У Росії відреагували на заклик опублікувати стенограму Зеленського і Путіна

"В Україні вирішили, як завжди, перейняти американський досвід публікації стенограм закритих переговорів і вимагають від Зеленського опублікувати текст його переговорів з Путіним. Думаю, він цього не зробить, інакше стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки", - написав він.

Нагадаємо, на сайті Глави держави з'явилася петиція із закликом оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов з Путіним.

Відзначимо, що петицію, яка станом на 11:15 набрала 31 підпис, підтримало вже понад 1,3 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, 25 вересня офіційний медіа-портал Білого дому оприлюднив документ і розшифровку розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

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