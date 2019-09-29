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В России отреагировали на призыв опубликовать стенограмму Зеленского и Путина

Киев • УНН

 • 51224 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не станет публиковать стенограмму разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Пушков написал в Twitter, передаёт УНН.

В России отреагировали на призыв опубликовать стенограмму Зеленского и Путина

“На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики”, — написал он.

Напомним, на сайте Главы государства появилась петиция с призывом обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным.

Отметим, что петицию, которая по состоянию на 11:15 набрала 31 подпись, поддержало уже более 1,3 тыс. человек.

Как сообщал УНН, 25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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