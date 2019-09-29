От Зеленского требуют обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 49655 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 102618 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 95917 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 150698 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 200213 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 180874 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 226946 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204020 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 458321 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236605 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 88087 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 26220 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 56550 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 29896 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 54510 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 222874 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 205291 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 291309 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 458321 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 556202 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 150699 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 69655 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 66748 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 72605 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 102945 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

От Зеленского требуют обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным

Киев • УНН

 • 27585 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где размещены две такие петиции - №22/074726-эп и №22/074716-эп.

От Зеленского требуют обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между Президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в петиции № 22/074726-эп.

Автор отмечает, что Зеленский - Президент Украины, "а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора - Путиным".

Петиция пока набрала 31 подпись, сбор подписей продлится еще 91 день.

В другой петиции № 22/074716-эп под названием "переговоры с Путиным", автор объясняет призыв обнародовать стенограмму переговоров с президентом РФ необходимостью прояснить условия освобождения украинцев с РФ 7 сентября этого года.

"Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, которую он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан", - говорится в тексте петиции, которая собрала 7 подписей. Сбор продлится 91 день.

Напомним, 25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07