От Зеленского требуют обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где размещены две такие петиции - №22/074726-эп и №22/074716-эп.
"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между Президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в петиции № 22/074726-эп.
Автор отмечает, что Зеленский - Президент Украины, "а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора - Путиным".
Петиция пока набрала 31 подпись, сбор подписей продлится еще 91 день.
В другой петиции № 22/074716-эп под названием "переговоры с Путиным", автор объясняет призыв обнародовать стенограмму переговоров с президентом РФ необходимостью прояснить условия освобождения украинцев с РФ 7 сентября этого года.
"Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, которую он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан", - говорится в тексте петиции, которая собрала 7 подписей. Сбор продлится 91 день.
Напомним, 25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.