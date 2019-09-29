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Від Зеленського вимагають оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов із Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президента України Володимира Зеленського закликають оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним. Про це передає УНН із посиланням на сайт Глави держави, де розміщено аж дві такі петиції - №22/074726-еп та №22/074716-еп.

Від Зеленського вимагають оприлюднити стенограми всіх телефонних розмов із Путіним

“Враховуючи дипломатичний скандал, який пов’язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: „загравання“ із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та експосла США тощо, вимагаємо оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним”, — йдеться у петиції № 22/074726-еп.

Автор наголошує, що Зеленський — Президент України, “а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора — Путіним”.

Петиція наразі набрала 31 підпис, збір підписів триватиме ще 91 день.

В іншій петиції № 22/074716-еп під назвою “переговори з Путіним”, автор пояснює заклик оприлюднити стенограму переговорів з президентом РФ необхідністю прояснити умови звільнення українців з РФ 7 вересня цього року.

“Народ України вимагає від Вас викласти стенограму Ваших переговорів з Путіним. Народ України вимагає від Вас повідомити ту ціну, що він заплатив або заплатить за звільнення українських громадян”, — йдеться в тексті петиції, яка на сьогодні зібрала 7 підписів. Збір триватиме 91 день.

Нагадаємо, 25 вересня офіційний медіа-портал Білого дому оприлюднив документ та розшифровку розмови між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

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