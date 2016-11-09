Ємність із понад 2,5 кг ртуті знайшли у житловому районі Черкас – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У вівторок 8 листопада о 10:30 до оперативно-диспетчерської служби ДСНС області від робітників, які виконували дорожні роботи в парковій частині житлового району Лісовий, надійшла інформація про знайдену на вулиці Ярослава Галана ємність з ртуттю, передає УНН з посилання на управління ДСНС у Черкаській області.
На місце виклику було спрямовано фахівців групи радіаційого, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
“На місці події рятувальники вилучили літрову скляну банку, всередині якої знаходилась рідина, зовні схожа на ртуть”, — йдеться у повідомленні.
За даними управління, після проведення необхідних досліджень, рідину, якою виявилася ртуть, було передано для утилізації до однієї із спеціалізованих черкаських фірм.
“Загальна вага небезпечної речовинини склала 2 кілограми 516 грамів. Зараження місцевості та розливу небезпечної рідини на місці знахідки не було”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. За даними відомства, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.
Як раніше повідомляв УНН, у парламенті вже підготували відповідні законодавчі зміни, а саме передбачили надання повноважень Мінприроди на проведення доліцензійних перевірок. Тепер необхідно, аби парламентська більшість їх підтримала.