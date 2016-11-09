Емкость с более чем 2,5 кг ртути нашли в жилом районе Черкасс - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во вторник 8 ноября в 10:30 в оперативно-диспетчерскую службу ГосЧС области от рабочих, которые выполняли дорожные работы в парковой части жилого района Лесной, поступила информация о найденной на улице Ярослава Галана емкости с ртутью, передает УНН со ссылкой на управление ГосЧС в Черкасской области.
На место вызова было направлено специалистов группы радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения.
"На месте происшествия спасатели извлекли литровую стеклянную банку, внутри которой находилась жидкость, внешне похожая на ртуть", - говорится в сообщении.
По данным управления, после проведения необходимых исследований, жидкость, которая оказалась ртутью, было передано для утилизации в одну из специализированных черкасских фирм.
"Общий вес опасного вещества составил 2 килограмма 516 граммов. Заражение местности и разлива опасной жидкости на месте находки не было ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами. По данным ведомства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.
Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.
Как ранее сообщал УНН, в парламенте уже подготовили соответствующие законодательные изменения, а именно предусмотрели предоставление полномочий Минприроды на проведение долицензионных проверок. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство их поддержала.