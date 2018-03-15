Єлизавета ІІ офіційно дала згоду на шлюб принца Гаррі і Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно дала згоду на майбутній шлюб принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл. Про це вона повідомила у своєму листі до Таємної ради Великої Британії, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я оголошую про свою згоду на шлюб мого найулюбленішого онука принца Генріха Чарльза Альберта Девіда Уельського та Рейчел Меган Маркл. Ця згода має бути затверджена Великою печаткою і внесена до записів Таємної ради", - йдеться в її листі.
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Шлюб принца Гаррі і Маркл має бути погоджений королевою відповідно до акту наслідування престолу 2013 року.
Як зазначається, такий крок був лише формальністю, оскільки королева вже заявляла, як вона задоволена парою, і що вона візьме участь у весільній церемонії у Віндзорському палаці.
Нагадаємо, принц Гаррі і актриса Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року.