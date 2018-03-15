Елизавета II официально дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Об этом она сообщила в своем письме к Тайного совета Великобритании, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я объявляю о своем согласии на брак моего любимого внука принца Генриха Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рейчел Меган Маркл. Это согласие должно быть утверждено Большой печатью и внесено в записи Тайного совета", - говорится в ее письме.
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Брак принца Гарри и Маркл должен быть согласован королевой согласно акту престолонаследия 2013 года.
Как отмечается, такой шаг был лишь формальностью, поскольку королева уже заявляла, как она довольна парой, и что она примет участие в свадебной церемонии в Виндзорском дворце.
Напомним, принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года.