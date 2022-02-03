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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Єдина мова, яку Москва розуміє: Польща чекає на прибуття військових США найближчими тижнями

Єдина мова, яку Москва розуміє: Польща чекає на прибуття військових США найближчими тижнями

Київ • УНН

 • 21254 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Польща очікує на прибуття додаткових підрозділів американських військових протягом найближчих тижнів. Про це заявив у четвер в ефірі "Польського радіо" заступник міністра закордонних справ країни Марчін Пшидач, пише УНН.

Цитата

"Рішення розмістити тут більше американських підрозділів — гарне рішення, яке ми схвалюємо у Варшаві", — заявив заступник міністра.

За його словами, наміри розмістити більше підрозділів у регіоні викликані тим, що "це єдина мова, яку розуміє Москва".

Говорячи про терміни прибуття нових сил, Пшидач зазначив, що "ситуація мінлива і динамічна на схід від наших кордонів, тому йдеться про тижні, а не місяці".

Деталі

За його словами, крім елемента безпекової політики, який фактично зміцнює польську безпеку, рішення Вашингтона скерувати додаткові сили до Східної Європи – це ще й політичний сигнал, який "обов'язково буде проаналізовано у Москві, він показує, який підхід США реалізується".

Раніше

2 лютого CNN повідомив, що президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США у Східній Європі, і Пентагон, як передбачають, оголосить у середу, що війська  розгорнуть "найближчими днями".

За даними джерел телеканала, розгортання міститиме приблизно 2000 американських військовослужбовців до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східні країни НАТО, зокрема в Румунії.

Напередодні агентство AP з посиланням на високопосадовця повідомило, що президент США Джо Байден скерує майже 2 тисяч військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.

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