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Є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС: Клименко зустрівся із послом США

Київ • УНН

 • 906396 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Глава МВС Ігор Клименко обговорив з послом США в Україні Бріджит Брінк наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, передає УНН із посиланням на МВС.

Є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС: Клименко зустрівся із послом США

Деталі

Очільник МВС розповів, що наразі є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС, яке рухається у напрямку Чорного моря. Для ліквідації наслідків необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

Крім того, лише на Дніпропетровщині близько 167 тис. людей залишилися без води. Перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.

«На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло», – заявив Ігор Клименко.

Своєю чергою, посол США в Україні заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом росії – підривом Каховської ГЕС. Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бельгія виділила 3,5 млн євро допомоги для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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