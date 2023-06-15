Є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС: Клименко зустрівся із послом США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Глава МВС Ігор Клименко обговорив з послом США в Україні Бріджит Брінк наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, передає УНН із посиланням на МВС.
Деталі
Очільник МВС розповів, що наразі є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС, яке рухається у напрямку Чорного моря. Для ліквідації наслідків необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.
Крім того, лише на Дніпропетровщині близько 167 тис. людей залишилися без води. Перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.
«На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло», – заявив Ігор Клименко.
Своєю чергою, посол США в Україні заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом росії – підривом Каховської ГЕС. Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бельгія виділила 3,5 млн євро допомоги для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.