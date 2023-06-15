Есть проблемы утечки масла из машинного зала Каховской ГЭС: Клименко встретился с послом США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава МВД Игорь Клименко обсудил с послом США в Украине Бриджит Бринк последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Глава МВД рассказал, что сейчас есть проблемы утечки масла из машинного зала Каховской ГЭС, которое движется в направлении Черного моря. Для ликвидации последствий необходимо дополнительное оборудование, реагенты и специалисты.
Кроме того, только на Днепропетровщине около 167 тыс. человек остались без воды. Первая задача в этом направлении – пробурить дополнительные скважины или дать воду из русла Днепра.
«На сегодня проблем с подвозом воды нет, как с питьевой, так и технической. Но это требует серьезной логистики. Главное, чтобы люди, которые пострадали от этой катастрофы получили новое жилье», – заявил Игорь Клименко.
В свою очередь, посол США в Украине заявила, что очень возмущена очередным террористическим актом россии – подрывом Каховской ГЭС. Она подчеркнула, что официальный Вашингтон будет прилагать максимум усилий, чтобы Украина могла оперативно преодолеть эти последствия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бельгия выделила 3,5 млн евро помощи для борьбы с последствиями подрыва Каховской ГЭС
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Была угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.