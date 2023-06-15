Есть проблемы утечки масла из машинного зала Каховской ГЭС: Клименко встретился с послом США

Детали

Глава МВД рассказал, что сейчас есть проблемы утечки масла из машинного зала Каховской ГЭС, которое движется в направлении Черного моря. Для ликвидации последствий необходимо дополнительное оборудование, реагенты и специалисты.

Кроме того, только на Днепропетровщине около 167 тыс. человек остались без воды. Первая задача в этом направлении – пробурить дополнительные скважины или дать воду из русла Днепра.

«На сегодня проблем с подвозом воды нет, как с питьевой, так и технической. Но это требует серьезной логистики. Главное, чтобы люди, которые пострадали от этой катастрофы получили новое жилье», – заявил Игорь Клименко.

В свою очередь, посол США в Украине заявила, что очень возмущена очередным террористическим актом россии – подрывом Каховской ГЭС. Она подчеркнула, что официальный Вашингтон будет прилагать максимум усилий, чтобы Украина могла оперативно преодолеть эти последствия.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Была угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.