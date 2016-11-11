Є.Коноплянка візьме участь у матчі з Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Травма півзахисника збірної України Євген Коноплянка зможе взяти участь у кваліфікаційному матчі Чемпіонату світу 2018 року проти команди Фінляндії, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Національна команда України провела заключне тренування перед від’їздом до Одеси, де вже 12 листопада відбудеться кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2018 року із командою Фінляндії.
Збірна тренувалася у повному складі: на рівні з усіма у заняттях взяв участь півзахисник "синьо-жовтих" Євген Коноплянка, в якого напередодні мав місце спазм м’яза.
Ушкодження у хавбека збірної виявилося незначним, відтак команда Андрія Шевченка у повному складі вирушила до Південної Пальміри.
Як повідомляв УНН, новачок "жовто-блакитних" Віктор Циганков заявляв про бажання дебютувати за збірну у грі з фінами.