Е.Коноплянка примет участие в матче с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Травма полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки не помешает ему принять участие в квалификационном матче Чемпионата мира 2018 года против команды Финляндии, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Национальная команда Украины провела заключительное тренировки перед отъездом в Одессу, где уже 12 ноября состоится квалификационный матч чемпионата мира 2018 года с командой Финляндии.
Сборная тренировалась в полном составе: на уровне со всеми в занятиях принял участие полузащитник "сине-желтых" Евгений Коноплянка, у которого накануне имел место спазм мышцы.
Повреждение в хавбека сборной оказалось незначительным, команда Андрея Шевченко в полном составе отправилась в Южную Пальмиру.
Как сообщал УНН, новичок "желто-синих" Виктор Цыганков заявлял о желании дебютировать за сборную в игре с финнами.