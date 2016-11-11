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15 марта, 19:03 • 111907 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157136 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132058 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124989 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109677 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103954 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100424 просмотра

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Е.Коноплянка примет участие в матче с Финляндией

Е.Коноплянка примет участие в матче с Финляндией

Киев • УНН

 • 9681 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Травма полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки не помешает ему принять участие в квалификационном матче Чемпионата мира 2018 года против команды Финляндии, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

Национальная команда Украины провела заключительное тренировки перед отъездом в Одессу, где уже 12 ноября состоится квалификационный матч чемпионата мира 2018 года с командой Финляндии.

Сборная тренировалась в полном составе: на уровне со всеми в занятиях принял участие полузащитник "сине-желтых" Евгений Коноплянка, у которого накануне имел место спазм мышцы.

Повреждение в хавбека сборной оказалось незначительным, команда Андрея Шевченко в полном составе отправилась в Южную Пальмиру.

Как сообщал УНН, новичок "желто-синих" Виктор Цыганков заявлял о желании дебютировать за сборную в игре с финнами.

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