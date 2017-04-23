Явка на виборах у Франції вже превищила 28%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Явка виборців на президентських виборах у Франції станом на 12:00 (13:00 за Києвом) становить 28,54%. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, передає УНН.
За повідомлення МВС, станом на 12.00 явка виборців склала 28,54% відстотки.
Також у відомстві зазначили, що в першому турі президентських виборів 2012 року явка становила 28,29% виборців, а в 2007 - 31,21%.
Нагадаємо, 23 квітня у Франці проходить перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом і закриються о 19:00. Голосування в заморських департаментах Франції відбулося в п’ятницю. У боротьбі за пост президента країни беруть участь 11 кандидатів.
За даними останніх опитувань, фаворитами президентських перегонів залишаються п’ять кандидатів — лідер руху “Вперед” і колишній міністр фінансів Еммануель Макрон, лідер ультраправої партії євроскептиків “Національний фронт” Марін Ле Пен, кандидат від партії “Республіканці” екс-прем’єр-міністр Франсуа Фійон, лідер “Лівої партії” Жан-Люк Меланшон, кандидат від Соціалістичної партії і колишній міністр освіти Бенуа Амон.
Нагадаємо, 23 квітня у Франції через підозріле авто евакуювали людей з виборчої дільниці.
#ElectionPrésidentielle2017 28,54 % : taux de participation à 12h pour le 1er tour en