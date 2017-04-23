Явка на выборах во Франции уже превысила 28%

По сообщению МВД, по состоянию на 12.00 явка избирателей составила 28,54% процента.

Также в ведомстве отметили, что в первом туре президентских выборов 2012 года явка составила 28,29% избирателей, а в 2007 — 31,21%.

Напомним, 23 апреля в Франция проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 19:00. Голосование в заморских департаментах Франции состоялось в пятницу. В борьбе за пост президента страны участвуют 11 кандидатов.

По данным последних опросов, фаворитами президентской гонки остаются пять кандидатов — лидер движения “Вперед” и бывший министр финансов Эммануэль Макрон, лидер ультраправой партии евроскептиков “Национальный фронт” Марин Ле Пен, кандидат от партии “Республиканцы” экс-премьер-министр Франсуа Фийон, лидер “Левой партии” Жан-Люк Меланшон, кандидат от Социалистической партии и бывший министр образования Бенуа Амон.

Напомним, 23 апреля во Франции из-за подозрительное авто эвакуировали людей из избирательного участка .

# ElectionPrésidentielle2017 28,54%: taux de participation à 12h pour le 1er tour en