Яценюк закликав країни ЄС надати Україні план дій щодо вступу до Євросоюзу

"Пригадуйте, свого часу ніхто не вірив, що Україна отримає безвізовий режим з ЄС поки перший українець не перетнув кордон з ЄС з біометричним паспортом. Ми виконали план дій та отримали безвізовий режим", - зазначив очільник уряду.

Екс-прем'єр закликав надати аналогічний план країни-члени ЄС.

"Шановні друзі, дайте нам чіткий план. Ми не просимося, ми говоримо, що зможемо виконати план", - зазначив він

Також А.Яценюк закликав "підписати план дій стосовно членства в Альянсі".

Як повідомляв УНН, А.Яценюк виступив за внесення до парламентських виборів 2024 року змін до Конституції щодо розширення повноважень прем'єр-міністра.