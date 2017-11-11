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Яценюк закликав країни ЄС надати Україні план дій щодо вступу до Євросоюзу

Яценюк закликав країни ЄС надати Україні план дій щодо вступу до Євросоюзу

Київ • УНН

 • 11423 перегляди

КИЇВ. 11 ноября. УНН. Екс-прем'єр Арсеній Яценюк закликав країни-члени ЄС надати Україні план дій щодо вступу до Євросоюзу. Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Народний фронт", передає кореспондент УНН.

"Пригадуйте, свого часу ніхто не вірив, що Україна отримає безвізовий режим з ЄС поки перший українець не перетнув кордон з ЄС з біометричним паспортом. Ми виконали план дій та отримали безвізовий режим", - зазначив очільник уряду.

Екс-прем'єр закликав надати аналогічний план країни-члени ЄС.

"Шановні друзі, дайте нам чіткий план. Ми не просимося, ми говоримо, що зможемо виконати план", - зазначив він

Також А.Яценюк закликав "підписати план дій стосовно членства в Альянсі".

Як повідомляв УНН, А.Яценюк виступив за внесення до парламентських виборів 2024 року змін до Конституції щодо розширення повноважень прем'єр-міністра.

Українські Національні Новини

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