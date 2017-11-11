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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26069 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 81486 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99072 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Яценюк призвал страны ЕС дать Украине план действий по вступлению в Евросоюз

Яценюк призвал страны ЕС дать Украине план действий по вступлению в Евросоюз

Киев  •  УНН

 • 11414 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Экс-премьер Арсений Яценюк призвал страны-члены ЕС предоставить Украине план действий по вступлению в Евросоюз. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Народный фронт", передает корреспондент УНН.

"Вспомните, в свое время никто не верил, что Украина получит безвизовый режим с ЕС, пока первый украинец не пересек границу с ЕС с биометрическим паспортом. Мы выполнили план действий и получили безвизовый режим", - отметил глава правительства.

Экс-премьер призвал предоставить аналогичный план страны-члена ЕС.

"Уважаемые друзья, дайте нам четкий план. Мы не просимся, мы говорим, что сможем выполнить план", - отметил он.

Также А.Яценюк призвал "подписать план действий относительно членства в Альянсе".

Как сообщал УНН, А.Яценюк выступил за внесение в парламентских выборов 2024 изменений в Конституцию по расширению полномочий премьер-министра.

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