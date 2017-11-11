Яценюк призвал страны ЕС дать Украине план действий по вступлению в Евросоюз

"Вспомните, в свое время никто не верил, что Украина получит безвизовый режим с ЕС, пока первый украинец не пересек границу с ЕС с биометрическим паспортом. Мы выполнили план действий и получили безвизовый режим", - отметил глава правительства.

Экс-премьер призвал предоставить аналогичный план страны-члена ЕС.

"Уважаемые друзья, дайте нам четкий план. Мы не просимся, мы говорим, что сможем выполнить план", - отметил он.

Также А.Яценюк призвал "подписать план действий относительно членства в Альянсе".

Как сообщал УНН, А.Яценюк выступил за внесение в парламентских выборов 2024 изменений в Конституцию по расширению полномочий премьер-министра.