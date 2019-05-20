Ястремська з перемоги розпочала виступи на тенісному турнірі в Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В рамках першого кола ґрунтового турніру WTA International одеситка Даяна Ястремська святкувала перемогу, повідомляє УНН.
19-річна українка, маючи 6-й номер, посіву впоралася із француженкою Полін Пармантьє (65 в WTA) – 6:2, 6:4.
За 1 годину та 20 хвилин одеситка не зуміла здійснити ейси при 2 подвійних помилках. Також вона реалізувала 5 із 11 брейкпойнтів.
Відзначимо, що у наступному колі Ястремська боротиметься із австралійкою Самантою Стосур – 89 ракетка світу.
Додамо, вчора Ястремська також виграла перший поєдинок турніру парного розряду.