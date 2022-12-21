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Yasno: ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні

Yasno: ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні

Київ • УНН

 • 346624 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наразі у Києві найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж та обладнання. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

 

Цитата

“Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві — найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу”, — зазначив він.

Коваленко додав, що місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання.

“Далі підемо по фактах. Факт 1. Ключова наразі проблема у Києві — не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання — нуль. Факт 2. Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація. Факт 3. Колеги працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання. Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися”, — написав він.

Додамо

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація з енергопостачанням у центральному регіоні, зокрема, у Києві, залишається все ще складною. Регіонам доведені ліміти споживання, при перевищенні яких застосовуються аварійні відключення.

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