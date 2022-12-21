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Yasno: ситуация с электроснабжением в Киеве – самая сложная в стране

Киев • УНН

 • 346623 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.

 

Цитата

“Изменений на лучше нет. Сегодня ситуация с поставками в Киеве — самая сложная в стране. Есть те районы, кто получает свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, кто без света вообще из последнего обстрела”, — отметил он.

Коваленко добавил, что город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования.

“Далее пойдем по фактам. Факт 1. Ключевая проблема в Киеве — не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования — ноль. Факт 2. Линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точку зрения карты и районов. Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, ибо он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация. Факт 3. Коллеги работают над ремонтами и над новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования. Или может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезаживления заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят те 40% оставшихся узлов”, — написал он.

Добавим

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуация с энергоснабжением в центральном регионе, в частности в Киеве, остается все еще сложной. Регионам доказаны лимиты потребления, при превышении которых используются аварийные отключения.

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