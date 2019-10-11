Ярославського цікавить приватизація "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірської хімічної компанії"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про готовність взяти участь в конкурсах із приватизації підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана гірська хімічна компанія", якщо уповноважені державні органи приймуть відповідні рішення. Відповідний пресреліз розміщений на офіційному сайті групи, передає УНН.
Інформація про наміри DCH з'явилася після того, як Тимофій Милованов, голова Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомив про передачу "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірської хімічної компанії" Фонду державного майна України для подальшого проведення приватизаційних конкурсів.
"Ми зацікавлені у розвитку української промисловості, а анонсовані міністром до приватизації об'єкти отримають нові перспективи розвитку за рахунок синергії з іншими активами DCH. Інвестиційні можливості DCH і успішний досвід управління великими виробничими комплексами є передумовами забезпечення стабільної роботи "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірської хімічної компанії" і зміцнення ринкових позицій цих підприємств", - йдеться в повідомленні на сайті DCH.
DCH Олександра Ярославського - одна з найбільших українських бізнес-груп, що найбільш динамічно розвивається, з більш ніж 20-річною історією. Пріоритетними напрямками діяльності групи є фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. В числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського тільки в економіку Харківського регіону перевищили 1 млрд долара, включно з вкладенням у програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5* готелю та інших критеріальних для УЄФА об'єктів).