Ярмоленко потрапив до числа найбільш безглуздих трансферів літа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Видання FourFourTwo опублікувало десятку найбільш безглуздих трансферів в рамках літнього трансферного вікна цього року, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
До даного списку потрапив лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який перейшов з “Борусії” в “Вест Хем”.
“Більш реалістичним здається те, що „молотки“ підписали футболіста, ґрунтуючись на застарілій репутації. Ярмоленко був видатним гравцем три роки тому. Тоді йому потрібно було залишати Україну заради великого іспанського, англійського або німецького клубу — але його трансфер в „Борусію“ трапився занадто пізно. Підтвердженням цьому — його погані виступи і повільне випадання з команди. Найбільше хвилює, що 28-річний гравець найбільш ефективний на правому краю півзахисту в ролі вінгера — а ця позиція на Лондон Стедіум була згодом заповнена Феліпе Андерсоном”, — сказано у заяві FourFourTwo.
Примітно, що в даній генерації знайшлося місце ще одному новачку “молотобійців” — Джеку Уілшеру.
Варто відзначити, що до даного списку також потрапив Хав’єр Пасторе (перехід з “ПСЖ” в “Рому”), Джо Харт (в “Бернлі”), Рондон в “Ньюкасл”, Пауліньо в “Гуанчжоу”, Адама Траоре, Рішарілсон в “Евертон”, Бонуччі в “Ювентус”, а також клуб “Тотенхем” за їх пасивне проведення трансферного вікна (не підписали жодного гравця).
Нагадаємо, зірковий український новачок учасника Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хема” Андрій Ярмоленко не брав участі у крайній зустрічі свого клубу через пошкодження.