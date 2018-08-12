Ярмоленко потрапив до числа найбільш безглуздих трансферів літа

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16319 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 38097 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 54038 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 59426 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91345 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70602 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81469 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95150 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87796 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184701 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4332 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11068 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14020 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11284 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9116 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 54043 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184702 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339405 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273740 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9144 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11079 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 59427 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19988 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25130 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Ярмоленко потрапив до числа найбільш безглуздих трансферів літа

Київ • УНН

 • 10688 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Видання FourFourTwo опублікувало десятку найбільш безглуздих трансферів в рамках літнього трансферного вікна цього року, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.

Ярмоленко потрапив до числа найбільш безглуздих трансферів літа

До даного списку потрапив лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який перейшов з “Борусії” в “Вест Хем”.

“Більш реалістичним здається те, що „молотки“ підписали футболіста, ґрунтуючись на застарілій репутації. Ярмоленко був видатним гравцем три роки тому. Тоді йому потрібно було залишати Україну заради великого іспанського, англійського або німецького клубу — але його трансфер в „Борусію“ трапився занадто пізно. Підтвердженням цьому — його погані виступи і повільне випадання з команди. Найбільше хвилює, що 28-річний гравець найбільш ефективний на правому краю півзахисту в ролі вінгера — а ця позиція на Лондон Стедіум була згодом заповнена Феліпе Андерсоном”, — сказано у заяві FourFourTwo.

Примітно, що в даній генерації знайшлося місце ще одному новачку “молотобійців” — Джеку Уілшеру.

Варто відзначити, що до даного списку також потрапив Хав’єр Пасторе (перехід з “ПСЖ” в “Рому”), Джо Харт (в “Бернлі”), Рондон в “Ньюкасл”, Пауліньо в “Гуанчжоу”, Адама Траоре, Рішарілсон в “Евертон”, Бонуччі в “Ювентус”, а також клуб “Тотенхем” за їх пасивне проведення трансферного вікна (не підписали жодного гравця).

Нагадаємо, зірковий український новачок учасника Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хема” Андрій Ярмоленко не брав участі у крайній зустрічі свого клубу через пошкодження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63