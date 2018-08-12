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Ярмоленко попал в число самых нелепых трансферов лета

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Издание FourFourTwo опубликовало десятку самых нелепых трансферов в рамках летнего трансферного окна этого года, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Ярмоленко попал в число самых нелепых трансферов лета

В данный список попал лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, перешедший из "Боруссии" в "Вест Хэм".

"Более реалистичным кажется то, что" молотки "подписали футболиста, основываясь на устаревшей репутации. Ярмоленко был выдающимся игроком три года назад. Тогда ему нужно было покидать Украину ради великого испанского, английского или немецкого клуба - но его трансфер в "Боруссию" случился слишком поздно. Подтверждением этому - его плохие выступления и медленное выпадение из команды. Больше всего волнует, что 28-летний игрок наиболее эффективный на правом краю полузащиты в роли вингера - а эта позиция на Лондон Стэдиум была впоследствии заполнена Фелипе Андерсоном", - говорится в заявлении FourFourTwo.

Примечательно, что в данной генерации нашлось место еще одному новичку "молотобойцев" - Джеку Уилшеру.

Стоит отметить, что в данный список также попал Хавьер Пасторе (переход с "ПСЖ" в "Рому"), Джо Харт (в "Бернли"), Рондон в "Ньюкасл", Паулиньо в "Гуанчжоу", Адама Траоре, Ришарилсон в "Эвертон", Бонуччи в "Ювентус", а также клуб "Тоттенхэм" за их пассивное проведение трансферного окна (не подписали ни одного игрока).

Напомним, звездный украинский новичок участника Английской Премьер-лиги "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не участвовал в крайней встречи своего клуба из-за повреждения.

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