Яремчук прокоментував перемогу “Бенфіки”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Український форвард “Бенфіки” Роман Яремчук в матчі проти “Аруку” в чемпіонаті Португалії забив гол і зробив асист, а команда виграла 2: 0. Про це пише УНН з посиланням на Sport.ua.
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“На старті було складно, тому що суперник багато часу проводив в обороні. Але нам вдалося знайти простір, оформити два голи і взяти три очки. Уболівальники задоволені і ми задоволені. Тепер чекаємо матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з ПСВ. Особисто я з кожним днем почуваю себе все краще, але фізично я б хотів поліпшень. Потрібно покращувати кондиції і грати краще”, — сказав Яремчук.
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Гравця визнали найкращим у матчі.