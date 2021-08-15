Яремчук прокоментував перемогу “Бенфіки”

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“На старті було складно, тому що суперник багато часу проводив в обороні. Але нам вдалося знайти простір, оформити два голи і взяти три очки. Уболівальники задоволені і ми задоволені. Тепер чекаємо матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з ПСВ. Особисто я з кожним днем ​​почуваю себе все краще, але фізично я б хотів поліпшень. Потрібно покращувати кондиції і грати краще”, — сказав Яремчук.

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Гравця визнали найкращим у матчі.