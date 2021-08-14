Чемпіонат Португалії: Яремчук став кращим гравцем матчу проти “Аруку”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українського форварда “Бенфіки” Романа Яремчука визнали найкращим гравцем матчу другого туру чемпіонату Португалії проти “Аруку”. Про це пише УНН з посиланням на iSport.ua.
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Яремчук дебютував в чемпіонаті Португалії, вийшовши в стартовому складі і провівши на полі 57 хвилин. За цей час він відзначився голом і результативною передачею, а “Бенфіка” виграла 2: 0.
Після матчу українцеві вручили приз кращого гравця матчу.
Нагадаємо
“Динамо” зіграло товариський матч проти “Інтера” в Монці, де зазнало розгромної поразки 3:0.