Чемпіонат Португалії: Яремчук став кращим гравцем матчу проти “Аруку”

Деталі

Яремчук дебютував в чемпіонаті Португалії, вийшовши в стартовому складі і провівши на полі 57 хвилин. За цей час він відзначився голом і результативною передачею, а “Бенфіка” виграла 2: 0.

Після матчу українцеві вручили приз кращого гравця матчу.

Нагадаємо

“Динамо” зіграло товариський матч проти “Інтера” в Монці, де зазнало розгромної поразки 3:0.