“Динамо” програло “Інтеру” з розгромним рахунком
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сьогодні, 14 серпня, “Динамо” зіграло товариський матч проти “Інтера” в Монці, де зазнало розгромної поразки 3:0. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Чемпіони Італії та України провели товариський поєдинок. Вже на перших хвилинах матчу "Інтер" повністю домінував, відкривши рахунок на 13 хвилині. Гол забив Ніколо Барелла.
Другий м’яч кияни пропустили на 34-й хвилині. Ледь не із центру поля Едін Джеко втік від захисників і переправив м’яч у ворота.
У другому таймі суперники киян продовжували атакувати і мали відчутну перевагу, тому на 60-й хвилині Стефано Сенсі забив третій гол.
Контратаки вкінці матчу не дали киянам шансу і зустріч завершилася з рахунком 3:0.