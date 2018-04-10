Яремчук після травми допоміг "Генту" обіграти лідера чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Український форвард Роман Яремчук провів перший поєдинок у складі “Генту” після відновлення від травми, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Баталія другого туру плей-оф закінчилася для “Гента” домашньою звитягою над лідером першості “Брюгге” 1:0. Це відбулося завдяки голу нігерійського нападника Калу вже на 2-й хвилині зустрічі.
Яремчук з’явився на полі на 74 хвилині, але результативні дії не зумів записати до протоколу.
Зазначимо, що “Гент” заробив 31 пункт і знаходиться на другому місці поступаючись “Брюгге” 6-ма балами.
Нагадаємо, що на березневий збір наставник збірної України Шевченко запросив до лав збірної Яремчука, але через пошкодження нападник не зміг виступити в двох товариських баталіях.