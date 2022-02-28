Японія виділить Україні додаткові 100 млн доларів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Влада Японії вирішила надати Україні додаткові 100 млн доларів допомоги, та підтримала санкції проти Росії, яка вторглася в Україну. Про це у своєму Twitter повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Подякував за потужну підтримку Україні в протидії агресії. Японія виділяє 100 млн доларів до вже схваленої підтримки у 100 млн доларів. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії", - написав Голова держави.
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Сьогодні Президент України Володимир Зеленський також провів телефонні перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, та обговорили ситуацію з безпекою та постачання зброї.
Також Зеленський повідомив у Twitter, що крім розмови з Джонсоном у нього відбулися перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави підкреслив, що обговорювалася ситуація з безпекою та спільні кроки з протидії російській агресії.