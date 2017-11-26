Японія планує відправити астронавтів на Місяць в 2020 році

Видання з посиланням на джерела в урядових колах стверджує, що включення японських астронавтів до складу місячних місій може стати можливим завдяки вірогідному участі країни в проекті з будівництва модульної середовища проживання на навколомісячної орбіті - "Deep Space Gateway".

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Нагадаємо, Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, розповів про плани по колонізації Марса і будівництві незалежної міста на його поверхні.