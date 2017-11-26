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Японія планує відправити астронавтів на Місяць в 2020 році

Київ • УНН

 • 13996 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Японія планує в 2020 році відправити своїх астронавтів на Місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету "Іоміурі".

Видання з посиланням на джерела в урядових колах стверджує, що включення японських астронавтів до складу місячних місій може стати можливим завдяки вірогідному участі країни в проекті з будівництва модульної середовища проживання на навколомісячної орбіті - "Deep Space Gateway".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX планує здійснити політ навколо Місяця в 2018 році з туристами на борту

Нагадаємо, Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, розповів про плани по колонізації Марса і будівництві незалежної міста на його поверхні.

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