Япония планирует отправить астронавтов на Луну в 2020 году

Издание со ссылкой на источники в правительственных кругах утверждает, что включение японских астронавтов в состав лунных миссий может стать возможным благодаря вероятном участии страны в проекте по строительству модульной среды на окололунной орбите - "Deep Space Gateway".

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Напомним, Маск, основатель компании SpaceX, рассказал о планах по колонизации Марса и строительстве независимого города на его поверхности.