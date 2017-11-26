Япония планирует отправить астронавтов на Луну в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Япония планирует в 2020 году отправить своих астронавтов на Луну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету "Иомиури".
Издание со ссылкой на источники в правительственных кругах утверждает, что включение японских астронавтов в состав лунных миссий может стать возможным благодаря вероятном участии страны в проекте по строительству модульной среды на окололунной орбите - "Deep Space Gateway".
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Напомним, Маск, основатель компании SpaceX, рассказал о планах по колонизации Марса и строительстве независимого города на его поверхности.