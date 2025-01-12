Японія, Австралія та Індія відправлять очільників МЗС на інавгурацію Трампа - Reuters
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Японії, Австралії та Індії відвідають інавгурацію Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Дипломати планують налагодити контакти з новою адміністрацією та підтвердити готовність до співпраці.
Японія, Австралія та Індія направлять своїх міністрів закордонних справ на церемонію інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що азійські топдипломати прибудуть до США для налагодження контактів із адміністрацією Трампа та підтвердження готовності своїх країн і надалі підтримувати тісні зв’язки зі Сполученими Штатами.
Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства Японії Такеші Івая, який стане першим членом японського кабінету міністрів, присутнім на церемонії приведення до присяги президента США, заявив, що Токіо прагне побудувати довірливі відносини з адміністрацією Трампа.
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар також збирається відвідати інавгурацію на запрошення команди Трампа та зустрітися з посадовцями нової адміністрації США.
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Австралійська топдипломатка Пенні Вонг у неділю теж заявила, що відвідає інавгурацію Трампа, назвавши свою поїздку до США важливою нагодою обговорити перспективи посилення партнерства між Канберрою і Вашингтоном, зокрема, в економічній та безпековій сферах.
Вона додала, що лівоцентристський лейбористський уряд Австралії впевнений у збереженні міцного альянсу зі Сполученими Штатами, своїм найбільшим партнером у сфері безпеки, під час нової республіканської адміністрації.
Нагадаємо
Сі Цзіньпін направить представника на інавгурацію Трампа замість особистої присутності. Китайський посланець проведе переговори з командою новообраного президента США для зниження напруги між країнами.