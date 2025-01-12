Япония, Австралия и Индия отправят глав МИД на инаугурацию Трампа - Reuters
Киев • УНН
Министры иностранных дел Японии, Австралии и Индии посетят инаугурацию Дональда Трампа 20 января 2025 года. Дипломаты планируют наладить контакты с новой администрацией и подтвердить готовность к сотрудничеству.
Япония, Австралия и Индия направят своих министров иностранных дел на церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что азиатские топ-дипломаты прибудут в США для налаживания контактов с администрацией Трампа и подтверждения готовности своих стран и в дальнейшем поддерживать тесные связи с Соединенными Штатами.
В частности, глава внешнеполитического ведомства Японии Такеши Ивая, который станет первым членом японского кабинета министров, присутствующим на церемонии приведения к присяге президента США, заявил, что Токио стремится построить доверительные отношения с администрацией Трампа.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также собирается посетить инаугурацию по приглашению команды Трампа и встретиться с должностными лицами новой администрации США.
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Австралийский топ-дипломат Пенни Вонг в воскресенье тоже заявила, что посетит инаугурацию Трампа, назвав свою поездку в США важной возможностью обсудить перспективы усиления партнерства между Канберрой и Вашингтоном, в частности, в экономической сфере и сфере безопасности.
Она добавила, что левоцентристское лейбористское правительство Австралии уверено в сохранении прочного альянса с Соединенными Штатами, своим крупнейшим партнером в сфере безопасности, во время новой республиканской администрации.
Напомним
Си Цзиньпин направит представителя на инаугурацию Трампа вместо личного присутствия. Китайский посланник проведет переговоры с командой новоизбранного президента США для снижения напряжения между странами.