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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония, Австралия и Индия отправят глав МИД на инаугурацию Трампа - Reuters

Япония, Австралия и Индия отправят глав МИД на инаугурацию Трампа - Reuters

Киев  •  УНН

 • 1721 просмотра

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Министры иностранных дел Японии, Австралии и Индии посетят инаугурацию Дональда Трампа 20 января 2025 года. Дипломаты планируют наладить контакты с новой администрацией и подтвердить готовность к сотрудничеству.

Япония, Австралия и Индия направят своих министров иностранных дел на церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что азиатские топ-дипломаты прибудут в США для налаживания контактов с администрацией Трампа и подтверждения готовности своих стран и в дальнейшем поддерживать тесные связи с Соединенными Штатами.

В частности, глава внешнеполитического ведомства Японии Такеши Ивая, который станет первым членом японского кабинета министров, присутствующим на церемонии приведения к присяге президента США, заявил, что Токио стремится построить доверительные отношения с администрацией Трампа.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также собирается посетить инаугурацию по приглашению команды Трампа и встретиться с должностными лицами новой администрации США.

Трамп установил рекорд по сбору средств на инаугурацию: технологические гиганты присоединились09.01.25, 15:59 • 22493 просмотра

Австралийский топ-дипломат Пенни Вонг в воскресенье тоже заявила, что посетит инаугурацию Трампа, назвав свою поездку в США важной возможностью обсудить перспективы усиления партнерства между Канберрой и Вашингтоном, в частности, в экономической сфере и сфере безопасности.

Она добавила, что левоцентристское лейбористское правительство Австралии уверено в сохранении прочного альянса с Соединенными Штатами, своим крупнейшим партнером в сфере безопасности, во время новой республиканской администрации.

Напомним

Си Цзиньпин направит представителя на инаугурацию Трампа вместо личного присутствия. Китайский посланник проведет переговоры с командой новоизбранного президента США для снижения напряжения между странами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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