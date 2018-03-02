Янукович заявив, що просив Путіна ввести "поліцейську миротворчу місію"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна ввести на територію України "поліцейську миротворчу місію". Про це він повідомив під час прес-конференції в Москві, передає УНН.
"Я посилався на договір "Про дружбу і взаємодопомогу", який був між Україною і Росією. І я запропонував провести консультації згідно продовження цього договору, тобто процедуру, яка була передбачена цим договором. І я вносив пропозицію розглянути питання введення поліцейської миротворчої місії. Крім цього, я звернувся до Путіна поінформувати світову спільноту, про те, що сталося в Україні, тому що у мене не було можливості, і можливості мої були дуже обмежені", - заявив Путін.
Нагадаємо, також Янукович заявляє про намір просити США і Росію сприяння у врегулюванні ситуації на Донбасі.