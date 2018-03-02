Янукович заявил, что просил Путина ввести "полицейскую миротворческую миссию"

“Я ссылался на договор "О дружбе и взаимопомощи", который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно продолжения этого договора, то есть процедуру, которая была предусмотрена этим договором. И я вносил предложение рассмотреть вопрос введения полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился к Путину проинформировать мировое сообщество, о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности, и возможности мои были очень ограничены”, — заявил Путин.

Напомним, также Янукович заявляет о намерении просить США и Россию содействия в урегулировании ситуации на Донбассе.