Якщо Путін хоче вбити себе, то йому не потрібен ядерний арсенал: постпред України в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця порівняв президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером та назвав його рішення про приведення російських ядерних сил у бойову готовність божевіллям. Про це він заявив під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї, повідомляє кореспондент УНН.
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"У центрі Європи триває повномасштабна війна. Усі в цьому залі і всі у цьому світі знають, що Росія і тільки Росія почала це вторгнення, якому зараз сприяє Білорусь", - сказав Кислиця.
"Ця війна не була спровокованою. Її обрав той, хто зараз сидить у бункері. Ми знаємо, що сталося з людиною, яка сиділа в бункері в Берліні у травні 1945 року", - додав постпред.
Він подякував Генсеку ООН за його позицію щодо російського вторгнення в Україну.
"Нас підштовхнули до скликання екстреного позачергового засідання, оскільки рівень загрози глобальній безпеці було прирівняно до рівня Другої світової війни, а то й вище після наказу Путіна про приведення російських ядерних сил у бойову готовність. Що за шаленство? Якщо він хоче вбити себе, то йому не потрібен ядерний арсенал. Він має зробити те, що зробив хлопець у бункері у Беліні у травні 1945 року", - додав дипломат.
Раніше
Як писав УНН, у понеділок у Нью-Йорку розпочалося спеціальне засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України.