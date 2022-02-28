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Если Путин хочет убить себя, ему не нужен ядерный арсенал: постпред Украины в ООН

Киев • УНН

 • 202296 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером и назвал его решение о приведении российских ядерных сил в боевую готовность бзумием. Об этом он заявил во время выступления на экстренном заседании Генассамблеи, передает корреспондент УНН.

Цитата

"В центре Европы идет полномасштабная война. Все в этом зале и все в этом мире знают, что Россия и только Россия начала это вторжение, которому сейчас содействует Беларусь", - сказал Кислица.

"Эта война не была спровоцирована. Ее выбрал тот, кто сейчас сидит в бункере. Мы знаем, что случилось с человеком, сидевшим в бункере в Берлине в мае 1945 года", - добавил постпред.

Он поблагодарил Генсека ООН за его позицию относительно российского аторжения в Украину.

"Нас подтолкнули к созыву экстренного внеочередного заседания, поскольку уровень угрозы глобальной безопасности был приравнен к уровню Второй мировой войны, а то и выше, после приказа Путина о приведении российских ядерных сил в боевую готовность. Что за безумие? Если он хочет убить себя, ему не нужен ядерный арсенал. Он должен сделать то, что сделал парень в бункере в Белине в мае 1945 года", - добавил дипломат.

Ранее

Как писал УНН, в понедельник в Нью-Йорке началось специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины.

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