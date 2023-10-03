Який курс в обмінниках після рішення НБУ - дані моніторингу

Деталі

Як показують дані моніторингу, середній курс гривні до долара в банківських обмінниках коливається у районі 38,2 грн за долар для продажу та у районі 37,4-37,5 грн за дол. для купівлі.

Євро в обмінниках банків встановився на середньому рівні для купівлі - у районі 39,7-40 грн за євро, продаж - у районі 40,7-40,8 грн за євро при офіційному курсі НБУ в майже 38,52 грн за євро.

Доповнення

Національний банк України з 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

В експертному середовищі вказують, що після рішення НБУ очікується, що курс долара буде перебувати в певній турбулентності, проте має стабілізуватися через місяць