Який курс в обмінниках після рішення НБУ - дані моніторингу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В обмінниках українських банків курс гривні до долара встановився на рівні 38,2 грн за дол. для продажу проти майже 36,57 грн за дол., встановленого на сьогодні НБУ після рішення регулятора відмовитися від фіксованого курсу вперше з початку війни. Про це свідчать дані моніторингу, пише УНН.
Деталі
Як показують дані моніторингу, середній курс гривні до долара в банківських обмінниках коливається у районі 38,2 грн за долар для продажу та у районі 37,4-37,5 грн за дол. для купівлі.
Євро в обмінниках банків встановився на середньому рівні для купівлі - у районі 39,7-40 грн за євро, продаж - у районі 40,7-40,8 грн за євро при офіційному курсі НБУ в майже 38,52 грн за євро.
Доповнення
Національний банк України з 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
В експертному середовищі вказують, що після рішення НБУ очікується, що курс долара буде перебувати в певній турбулентності, проте має стабілізуватися через місяць