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Какой курс в обменниках после решения НБУ - данные мониторинга

Какой курс в обменниках после решения НБУ - данные мониторинга

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В обменниках украинских банков курс гривны к доллару установился на уровне 38,2 грн за долл. для продажи против почти 36,57 грн за долл. установленного на сегодня НБУ после решения регулятора отказаться от фиксированного курса впервые с начала войны. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, пишет УНН.

Детали

Как показывают данные мониторинга, средний курс гривны к доллару в банковских обменниках колеблется в районе 38,2 грн за доллар для продажи и в районе 37,4-37,5 грн за долл. для покупки.

Евро в обменниках банков установился на среднем уровне для покупки - в районе 39,7-40 грн за евро, продажа - в районе 40,7-40,8 грн за евро при официальном курсе НБУ в почти 38,52 грн за евро.

Дополнения

Национальный банк Украины с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

В экспертной среде указывают, что после решение НБУ ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц

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