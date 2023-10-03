Какой курс в обменниках после решения НБУ - данные мониторинга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В обменниках украинских банков курс гривны к доллару установился на уровне 38,2 грн за долл. для продажи против почти 36,57 грн за долл. установленного на сегодня НБУ после решения регулятора отказаться от фиксированного курса впервые с начала войны. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, пишет УНН.
Детали
Как показывают данные мониторинга, средний курс гривны к доллару в банковских обменниках колеблется в районе 38,2 грн за доллар для продажи и в районе 37,4-37,5 грн за долл. для покупки.
Евро в обменниках банков установился на среднем уровне для покупки - в районе 39,7-40 грн за евро, продажа - в районе 40,7-40,8 грн за евро при официальном курсе НБУ в почти 38,52 грн за евро.
Дополнения
Национальный банк Украины с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
В экспертной среде указывают, что после решение НБУ ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц