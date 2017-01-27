Якість скрапленого газу на ринку держава сьогодні не контролює - С.Сапегін

“Згідно з Конституцією України, держава має контролювати виконання стандартів і технічного регламенту, з одного боку. А з іншого боку лабораторій для контролю якості немає. Тому, є ось така ситуація, яка не всиляє оптимізму. Коли так званий "акциз з літра“ перенесли в основний акциз, то економіка продажу скрапленого газу через модулі змінилася.

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Однак, от ці модулі і нелегальні заправки все одно за рахунок ухилення від податків мають більш високу межу, ніж легально працюючі станції та модулі. Тому вони все одно лишаються, хоча їхня економіка і погіршилася. Але все одно вони лишаються і кількість їх збільшується. Для споживача це означає більш низькі ціни на паливо і звісно, що вони шукають, де дешевше заправитися. Поки що цей ринок залишається живим, хоча економіка цього нелегального ринку погіршилася”, - сказав С.Сапєгін.

Експерт зазначив, що державного фінансування не вистачає для належного контролю за якістю скрапленого газу.

“В існуванні лабораторій для контролю якості мають бути зацікавлені і ті, хто продають, і держава. Раніше з державного боку системою якості контролю займалася інспекція, а зараз її реформували. Однак, на скільки я пам’ятаю, на весь рік на всі перевірки було виділено близько 3 млн грн, а це практично нічого. Бо це не лише паливо, а це і продукти, і товари, і так далі. Тому тут не доводиться очікувати змін”, - зазначив С.Сапєгін.

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За словами експерта, перевірка якості скрапленого газу досить затратна, і поки державне фінансування не може повністю вирішувати це питання, втрутитися має громадськість.

“Мені здається, що тут повинні почати працювати інститути громадського суспільства. Перевірки якості з точки зору вартості виконання робіт на відповідність палива стандартам це досить затратні речі. І поки що я не бачу, хто в державі це міг би зробити”, - зауважив він.

Нагадаємо, за словами експерта О.Сіренка, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.

Також нагадаємо, одна з найбільших мереж АЗК WOG до 2020 року планує вдвічі збільшити кількість власних газових заправок.