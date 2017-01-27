Качество сжиженного газа на рынке государство сегодня не контролирует - С.Сапегин

"Согласно Конституции Украины, государство должно контролировать выполнение стандартов и технического регламента, с одной стороны. А с другой стороны лабораторий для контроля качества нет. Поэтому, есть вот такая ситуация, которая не вселяет оптимизма. Когда так называемый "акциз с литра" перенесли в основной акциз, экономика продажи сжиженного газа через модули изменилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG

Однако, вот эти модули и нелегальные заправки все равно за счет уклонения от налогов имеют более высокий предел, чем легально работающие станции и модули. Поэтому они все равно остаются, хотя их экономика и ухудшилась. Но все равно они остаются и количество их увеличивается. Для потребителя это означает более низкие цены на топливо и конечно, что они ищут, где дешевле заправиться. Пока этот рынок остается живым, хотя экономика этого нелегального рынка ухудшилась", - сказал С.Сапегин.

Эксперт отметил, что государственного финансирования не хватает для надлежащего контроля за качеством сжиженного газа.

"В существовании лабораторий для контроля качества должны быть заинтересованы и те, кто продают, и государство. Ранее со стороны государства системой качества контроля занималась инспекция, а сейчас ее реформировали. Однако, насколько я помню, на весь год на все проверки было выделено около 3 млн грн, а это практически ничего. Потому что это не только топливо, но это и продукты, и товары, и так далее. Поэтому здесь не приходится ожидать изменений", - отметил С.Сапегин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания WOG импортировала в Украину первую партию автогаза из Нидерландов

По словам эксперта, проверка сжиженного газа достаточно затратная, и пока государственное финансирование не может полностью решать этот вопрос, вмешаться должна общественность.

"Мне кажется, что здесь должны начать работать институты гражданского общества. Проверки качества с точки зрения стоимости выполнения работ на соответствие топлива стандартам это достаточно затратные вещи. И пока я не вижу, кто в государстве это мог бы сделать", - отметил он.

Напомним, по словам эксперта А.Сиренко, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.

Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок.