Як зняти напругу з очей - вправи від спеціалістів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У сучасному світі навантаження на очі зростає через широке використання різних електронних пристроїв - смартфонів, планшетів, комп’ютерів. У Центрі громадського здоров'я навели кілька вправ, щоб уникнути цифрового напруження зору, пише УНН.
Деталі
У ЦГЗ дають для уникнення цього кілька порад і дітям, і дорослим:
-
- Кожні 20 хвилин дивитися вдалину впродовж 20 секунд. Для цього встановіть таймер із нагадуваннями;
-
- Почергово читайте електронні та друковані книги;
-
- Зробіть у книжках закладки з певною періодичністю для того, щоби вони нагадували, що час зробити перерву й подивитися у вікно. В електронній книзі для цього можна скористатися функцією «закладки»;
-
- Уникайте використання електронних пристроїв на вулиці та в яскраво освітлених місцях. Відблиски на екрані можуть спричиняти додаткову напругу для очей;
-
- Налаштуйте на комфортний рівень параметри яскравості та контрастності екрану пристрою;
-
- Спонукайте дитину утримувати правильну поставу, адже неправильна постава може спричиняти напругу м’язів та головний біль, пов’язаний із напругою очей;
-
- Під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей, оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см;
-
- Нагадуйте дитині про необхідність кліпати очима під час використання пристрою.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глаукома - підступне захворювання: офтальмолог розповів, як не втратити зір
Також у ЦГЗ вказують, що після занять із застосуванням електронних пристроїв можна проводити вправи гімнастики для очей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як подолати негативні наслідки стресу: розповідає експертка