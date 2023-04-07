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Як зняти напругу з очей - вправи від спеціалістів

Як зняти напругу з очей - вправи від спеціалістів

Київ • УНН

 • 1670871 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У сучасному світі навантаження на очі зростає через широке використання різних електронних пристроїв - смартфонів, планшетів, комп’ютерів. У Центрі громадського здоров'я навели кілька вправ, щоб уникнути цифрового напруження зору, пише УНН.

Деталі

У ЦГЗ дають для уникнення цього кілька порад і дітям, і дорослим:

  • Кожні 20 хвилин дивитися вдалину впродовж 20 секунд. Для цього встановіть таймер із нагадуваннями;
  • Почергово читайте електронні та друковані книги;
  • Зробіть у книжках закладки з певною періодичністю для того, щоби вони нагадували, що час зробити перерву й подивитися у вікно. В електронній книзі для цього можна скористатися функцією «закладки»;
  • Уникайте використання електронних пристроїв на вулиці та в яскраво освітлених місцях. Відблиски на екрані можуть спричиняти додаткову напругу для очей;
  • Налаштуйте на комфортний рівень параметри яскравості та контрастності екрану пристрою;
  • Спонукайте дитину утримувати правильну поставу, адже неправильна постава може спричиняти напругу м’язів та головний біль, пов’язаний із напругою очей;
  • Під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей, оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см;
  • Нагадуйте дитині про необхідність кліпати очима під час використання пристрою.

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Також у ЦГЗ вказують, що після занять із застосуванням електронних пристроїв можна проводити вправи гімнастики для очей. 

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Українські Національні Новини

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