Як зняти напругу з очей - вправи від спеціалістів

Деталі

У ЦГЗ дають для уникнення цього кілька порад і дітям, і дорослим:



Кожні 20 хвилин дивитися вдалину впродовж 20 секунд. Для цього встановіть таймер із нагадуваннями;



Почергово читайте електронні та друковані книги;



Зробіть у книжках закладки з певною періодичністю для того, щоби вони нагадували, що час зробити перерву й подивитися у вікно. В електронній книзі для цього можна скористатися функцією «закладки»;



Уникайте використання електронних пристроїв на вулиці та в яскраво освітлених місцях. Відблиски на екрані можуть спричиняти додаткову напругу для очей;



Налаштуйте на комфортний рівень параметри яскравості та контрастності екрану пристрою;



Спонукайте дитину утримувати правильну поставу, адже неправильна постава може спричиняти напругу м’язів та головний біль, пов’язаний із напругою очей;



Під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей, оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см;



Нагадуйте дитині про необхідність кліпати очима під час використання пристрою.



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Також у ЦГЗ вказують, що після занять із застосуванням електронних пристроїв можна проводити вправи гімнастики для очей.

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