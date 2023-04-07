Как снять напряжение с глаз - упражнения от специалистов

Детали

В ЦОЗ дают для избежания этого несколько советов и детям, и взрослым:



Каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд. Для этого установите таймер с напоминаниями;



Поочередно читайте электронные и печатные книги;



Сделайте в книгах закладки с определенной периодичностью для того, чтобы они напоминали, что пора сделать перерыв и посмотреть в окно. В электронной книге для этого можно воспользоваться функцией «закладки»;



Избегайте использования электронных устройств на улице и в ярко освещенных местах. Блики на экране могут вызвать дополнительное напряжение для глаз;



Настройте на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;



Побуждайте ребенка удерживать правильную осанку, ведь неправильная осанка может вызвать напряжение мышц и головную боль, связанную с напряжением глаз;



Во время пользования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см;



Напоминайте ребенку о необходимости моргать глазами во время использования устройства.



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Также в ЦОЗ указывают, что после занятий с применением электронных устройств можно проводить упражнения гимнастики для глаз.

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