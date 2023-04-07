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Как снять напряжение с глаз - упражнения от специалистов

Как снять напряжение с глаз - упражнения от специалистов

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В современном мире нагрузка на глаза растет из-за широкого использования различных электронных устройств - смартфонов, планшетов, компьютеров. В Центре общественного здоровья привели несколько упражнений, чтобы избежать цифрового напряжения зрения, пишет УНН.

Детали

В ЦОЗ дают для избежания этого несколько советов и детям, и взрослым:

  • Каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд. Для этого установите таймер с напоминаниями;
  • Поочередно читайте электронные и печатные книги;
  • Сделайте в книгах закладки с определенной периодичностью для того, чтобы они напоминали, что пора сделать перерыв и посмотреть в окно. В электронной книге для этого можно воспользоваться функцией «закладки»;
  • Избегайте использования электронных устройств на улице и в ярко освещенных местах. Блики на экране могут вызвать дополнительное напряжение для глаз;
  • Настройте на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства;
  • Побуждайте ребенка удерживать правильную осанку, ведь неправильная осанка может вызвать напряжение мышц и головную боль, связанную с напряжением глаз;
  • Во время пользования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см;
  • Напоминайте ребенку о необходимости моргать глазами во время использования устройства.

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Также в ЦОЗ указывают, что после занятий с применением электронных устройств можно проводить упражнения гимнастики для глаз. 

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