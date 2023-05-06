Як відновити втрачені через війну документи на право власності: названо три варіанти

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Мінреінтеграції спільно з Мін’юстом розробили алгоритм дій, щоб відновити документи на право власності. Отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінал, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.

Цитата

"Через війну в багатьох людей знищено або ж пошкоджено документи на право власності. Щоб отримати відшкодування за зруйноване житло, необхідно їх відновити. Отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінал. Мінреінтеграції спільно з Мін’юстом розробили алгоритм дій на цей випадок", - інформує відомство.

Деталі

Міністерство пропонує три варіанти варіанти рішення питання.

  • Якщо право власності на нерухоме майно оформлене до 2023 року, то для отримання дубліката правовстановлюючого документа потрібно звернутись до нотаріуса, який видавав цей документ, нотаріального архіву посадової особи органу місцевого самоврядування або ЦНАП.
  • Якщо право власності на нерухоме майно оформлене після 2023 року, то інформацію про право власності людина може отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно самостійно, через нотаріуса або ЦНАП.
  • У випадку, якщо заявник не оформив право власності на нерухоме майно або немає можливості отримати дублікати правовстановлюючих документів, необхідно звернутися до суду для встановлення права власності на нерухоме майно.

    • У разі виникнення питань чи проблем з відновленням документів є гаряча лінія безоплатної правової допомоги 0 800 213 103

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