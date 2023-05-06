Як відновити втрачені через війну документи на право власності: названо три варіанти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Мінреінтеграції спільно з Мін’юстом розробили алгоритм дій, щоб відновити документи на право власності. Отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінал, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
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"Через війну в багатьох людей знищено або ж пошкоджено документи на право власності. Щоб отримати відшкодування за зруйноване житло, необхідно їх відновити. Отримані дублікати документів матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінал. Мінреінтеграції спільно з Мін’юстом розробили алгоритм дій на цей випадок", - інформує відомство.
Деталі
Міністерство пропонує три варіанти варіанти рішення питання.
У разі виникнення питань чи проблем з відновленням документів є гаряча лінія безоплатної правової допомоги 0 800 213 103
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