Как восстановить утраченные из-за войны документы на право собственности: названы три варианта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Минреинтеграции совместно с Минюстиции разработали алгоритм действий, чтобы восстановить документы на право собственности. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
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"Из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности. Чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал. Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали алгоритм действий на этот случай", - информирует ведомство.
Детали
Министерство предлагает три варианта варианта решения вопроса.
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