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Как восстановить утраченные из-за войны документы на право собственности: названы три варианта

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Минреинтеграции совместно с Минюстиции разработали алгоритм действий, чтобы восстановить документы на право собственности. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Цитата

"Из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности. Чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал. Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали алгоритм действий на этот случай", - информирует ведомство.

Детали

Министерство предлагает три варианта варианта решения вопроса.

  • Если право собственности на недвижимое имущество оформлено до 2023 года, то для получения дубликата правоустанавливающего документа нужно обратиться к нотариусу, который выдавал этот документ, в нотариальный архив должностного лица органа местного самоуправления или ЦПАУ.
  • Если право собственности на недвижимое имущество оформлено после 2023 года, то информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или ЦПАУ.
  • В случае, если заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты правоустанавливающих документов, необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество.

    • В случае возникновения вопросов или проблем с восстановлением документов есть горячая линия бесплатной правовой помощи 0 800 213 103

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