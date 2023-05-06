Как восстановить утраченные из-за войны документы на право собственности: названы три варианта

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"Из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности. Чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал. Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали алгоритм действий на этот случай", - информирует ведомство.

Детали

Министерство предлагает три варианта варианта решения вопроса.

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено до 2023 года, то для получения дубликата правоустанавливающего документа нужно обратиться к нотариусу, который выдавал этот документ, в нотариальный архив должностного лица органа местного самоуправления или ЦПАУ.

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено после 2023 года, то информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или ЦПАУ.

В случае, если заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты правоустанавливающих документов, необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество.

В случае возникновения вопросов или проблем с восстановлением документов есть горячая линия бесплатной правовой помощи 0 800 213 103

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